Koronavirüs'ün kaynağını araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki hayvan pazarını inceleyecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki bilim insanları ekibi, Koronavirüs'ün kaynağına dair araştırmalar çerçevesinde bugün Vuhan'da virüsün kaynağı olduğu düşünülen hayvan pazarına giderek incelemeler yapacak.

Reuters'ın aktardığı habere göre Vuhan'daki DSÖ uzman ekibi, geçen yılın başında ilk Koronavirüs vakalarının kaynağı olduğunun tespit edilmesiyle giriş çıkışların kısıtlandığı hayvan pazarında bugün incelemeler yapacak.

DSÖ ekibinin pazardan sonra Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne de giderek oradaki bilim insanlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Vuhan'da 31 Aralık 2019 tarihinde bağlantılı dört "gizemli zatürre" vakası tespit edilmesiyle pazar kapatılmıştı. Vuhan'da vakaların ciddi anlamda artmasıyla 2020'nin ocak ayı sonunda 76 gün süren tecrit kararı alınmıştı.

Salgının başından bu yana ilk tespit edildiği nokta olarak Vuhan'daki pazara işaret edilirken bazı Çinli diplomatlar ve devlet medyası virüsün "başka bir ülkede ortaya çıktığı" iddiasını sürdürüyor.