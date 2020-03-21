Koronavirüs'ün İtalya'da en çok kaybettirdiği futbolcu Ronaldo

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından, İtalya'da en fazla kaybı yaşayacak futbolcunun kendini Portekiz’deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo olduğu ortaya çıktı. Juventus'un yıldızının bu süreçte yaklaşık 10 milyon Euro zarar edeceği tahmin ediliyor.

Koronavirüs'ten en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da ölümler gün geçtikçe artıyor. İnsanların pencere konserleri ve balkon filmleri ile moral bulmaya çalıştığı ülkede futbol liglerinin ertelenmesinin ardından bir rapor oluşturuldu. Yayın gelirleri, taraftar ve sponsorluk alanlarındaki gelir kayıpları tahmini olarak hesaplandı. Bu duruma göre İtalya'nın en çok kazanan oyuncusu olan Ronaldo, aynı zamanda en büyük maddi zarara uğrayacak kişi.

Tuttosport'un raporuna göre tüm maçların askıya alınmasının ardından oyuncu bazında tahmin edilen ortalama kayıp 70 milyon Euro olacak. Yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo ise bu durumda yaklaşık 9-10 milyon Euro'luk kayıpla en büyük zarara uğrayacak oyuncu.

Bugünlerde testi pozitif çıkan Daniele Rugani’nin dışında Koronaviirüs ile gündemde olan tek Juventuslu Cristiano Ronaldo da değil.

Portekizli yıldızın takım arkadaşı Gonzalo Higuain karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken Caselle Havalimanı'nda polis tarafından durduruldu.