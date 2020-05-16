Koronavirüs’ün iş kazası sayılmamasını işverenlerin istediği ortaya çıktı

SGK'nın Covid-19'un iş kazası sayılmaması yönündeki genelgesinin arkasında iş insanlarının talebinin bulunduğu ortaya çıktı. Çalışma hayatı uzmanı akademisyen Aziz Çelik, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin bu yöndeki çalışmalarını anlatan bir Tweet’ine dikkat çekerek, “İbretlik! SGK'nın Covid-19'un iş kazası sayılmaması yönündeki hukuksuz genelgesinin arka planı ortaya çıktı. İşverenler istemiş, SGK 5510 sayılı yasanın 13. maddesine rağmen, bu maddeyi dikkate almadan hukuksuz bir genelge yayımlamış” dedi,

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin söz konusu Tweet’inde, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin de girişimleriyle Covid-19 virüsünün bulaşı bir hastalık olduğu, bu konunun iş kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesi yönünde yapılan girişimler sonuç vermiş olup Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 07.05.2020 tarihli 2020/12 sayılı genelgeyi yayınlamıştır” deniyor.

"Bu ortamda çalışmaya devam kararı sorumluluk getirir"

Çalışma ekonomisi uzmanı Dr. Murat Özveri ise yaptığı değerlendirmede, işçinin virüse yakalanmasının, dışsal bir etki olduğunu ve bunun iş kazası olduğunu belirterek, “Her iş kazası işverene tazminat ödeme yükümlülüğü getirmez. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalı. İşveren ancak kusuru varsa tazminat öder. Şu ortamda virüs tehlikesi devam ederken çalışmakta ısrar eden her işveren, virüsün yayılmasını sıfıra indirmediği sürece ‘Bu iş kazasında kusurum yok’ deme hakkına sahip değildir” dedi.