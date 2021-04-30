Koronavirüs'ün Hindistan varyantı Britanya'da ikinci baskın olma yolunda; bilim insanları "endişeli"

Hindistan'da tespit edilen, Koronavirüs'ün 'Hindistan varyantı' olarak bilinen mutasyon, Britanya'da en çok görülen ikinci tür olma yolunda ilerliyor. Bilim insanları, mutant vakalarının artış hızının 'endişe verici' olduğunu söyledi.

İngiltere Kamu Sağlığı'ndan (PHE) yapılan açıklamada Hindistan varyantının ülkede artışı endişe yaratsa da bu türün daha ağır hastalığa neden olduğu ya da eldeki aşıları etkisiz kıldığına dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. Britanya'da 400 Hindistan varyantı vakası görüldüğü belirtildi.

İngiltere'den bilim insanları ise, hâlâ Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı ülkede vakaların hızlıca artmasının ve bunların Hindistan varyantı olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

'Hindistan varyantı' asıl adıyla B1617, şu an 'inceleme aşamasında' varyantlardan biri. Varyantın içinde iki 'kaçış mutasyonu' bulunabileceği ve vücudun bağışıklık yanıtlarına karşı daha güçlü olabileceğinden endişe ediliyor.

Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 Hindistan varyantı tespit edildiğini söylemişti.