Koronavirüs'ün en büyük risk faktörlerinden sadece biri 'kolayca' değiştirilebilir: Aşırı kilo

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Britanyalı kamu sağlığı kuruluşu Public Health England (PBE), yeni kanıtlar üzerine yaptıkları araştırma sonucunda aşırı kilolu olmanın Covid-19'a karşı savaşta en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu tespit etti.

PBE, araştırmanın sonucunda vücut kitle endeksi normalin üzerinde olanların Coivdd-19'a yakalanması durumunda hastaneye ve yoğum bakın ünitesine kaldırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gördü.

PBE, yaş, cinsiyet ve etnisite gibi diğer risk faktörlerinin değiştirilemeyeceğini ifade ederken, kilonun değiştirilebileceğine dikkat çekti ve Londra'ya "obeziteye karşı harekete geçme" çağrısında bulundu.

Britanya'da yetişkin nüfusun yüzde 63'ünü aşırı kilolu ve obezler oluşturuyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, kendisi de Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra "obeziteye karşı savaş açacak bir program" üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.

PBE raporunda görev alan diyet uzmanı Prof. Susan Jebb, sağlıksız yiyeceklerin reklamlarının ve bu ürünlerin satılması için yapılan promosyonların kısıtlanmasını , ayrıca ihtiyacı olanların diyetisyenlere yönlendirilmesini tavsiye etti.