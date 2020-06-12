Koronavirüs'ün darbesi ağır oldu: Sanayi üretimi üçte bir daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin Nisan’da yıllık bazda yüzde 31.4 azaldığını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 küçüldü.

Sanayi üretiminde aylık bazda azalma ise yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 daraldı.