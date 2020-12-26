Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan türü İsveç ve İspanya'da da tespit edildi

İngiltere'de tespit edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) daha hızlı yayılan türüne İspanya ve İsveç'te de rastlandığı bildirildi.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Covid-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Aşı kampanyası yarın başlıyor

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan ülkede Koronavirüs'e karşı aşılamaya yarın başlanacak.

Sağlık Genel Müdürlüğü Başkanı Sara Byfors, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı ile yarın başlanacak aşılama sürecine ülkesinin hazır olduğunu söyledi.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 396 bin 48 Covid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 279 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yeni türe İspanya'da da rastlandı

Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Covid-19 türünden, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu vakalardan birinin salı günü Londra'dan geldiği belirtilen açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, daha hızlı yayılan Covid-19'un bu türüyle bağlantılı 3 şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.

Madrid Özerk Yönetimi Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İngiltere'de mutasyona uğrayan Covid-19 türünün belli olmasından sonra Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hemen İngiltere ile uçuşlarını askıya almasına rağmen İspanya'nın bu kararı iki gün geç almasını eleştirdi.

İspanya'da şimdiye kadar 1 milyon 854 bin 951 Covid-19 vakası tespit edildi, salgından dolayı 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.