Koronavirüs'ün cinsellik üzerindeki etkisi araştırıldı: Testosteron hormonunu yüzde 30 düşürüyor

Koronavirüs'ün insan vücuduna etkileriyle ilgili çarpıcı bir çalışma daha ortaya çıktı. Mersin Üniversitesi'nden Profesör Dr. Selahittin Çayan'ın İngiliz basınına da konu olan araştırmasına göre, Covid1-19'a yakalanan erkeklerde testosteron hormonu yüzde 30 düşerek cinsel sorunlara yol açıyor.

Daily Star’ın haberine göre Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören hastaların verilerini inceleyen Çayan, bu kişilerin yüzde 51’inde ‘hipogonadizm’ geliştiğini tespit etti. Erkeklik hormonu olan testosteronun yeterince salgılanmadığı bu durumun görüldüğü hastalarda, hormon seviyesinin yaklaşık yüzde 30 düştüğü belirlendi.

"Enfeksiyon riski artıyor"

Bu durumun cinsel isteği azalttığı gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini de artırdığını belirten Çayan, “Bizim çalışmamızda Covid-19’un şiddeti arttıkça testosteron seviyesinin düştüğünü gördük. Testosteron, bağışıklık sistemi ve solunum yolu organlarıyla da ilişkili. Bu hormonun düşük olması solunum yolu enfeksiyonları riskini artırıyor” dedi.

"Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlerin testosteron seviyesi de ölçülmeli"

İncelediği 232 kişiyi yoğun bakım hastaları, semptom göstermeyen hastalar ve standart tedavi gören hastalar olarak üçe ayıran Çayan, testosteron seviyesinin en düşük olduğu grubun yoğun bakım hastaları olduğunu söyledi. Çayan, “Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlerin testosteron seviyesi de ölçülmeli. Pozitif çıkan hastalarda testosteron tedavisi virüse karşı seçenek olabilir” diye konuştu.