Koronavirüs'ün Çin ekonomisine ilk etkisi: Tatil sonrası açılan borsalarda yüzde 8 düşüş

Kısa sürede küresel çapta yayılarak en az 360 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ün Çin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi ortaya çıkmaya başladı: Bir haftalık yeni yıl tatilinden çıkan Asya ülkesinde borsalar pazartesi gününe yüzde 8'in üzerinde düşüş ile başladı.

Euronews'in haberine göre, Çin dışındaki ülkelere yayılmasının ardından küresel bir tehdit haline gelen Koronavirüs salgınının ekonomik etkisi Çin başta olmak üzere dünya ekonomileri üzerinde de kendini hissettiriyor.

Çin'de, yeni yıl tatili sonrası açılan Şangay Borsası benchmark endeksinde kayıp yüzde yüzde 8,7'ye ulaştı.

Pazar günü Çin Merkez Bankası'ndan yapılan 1,2 trilyon yuan (1 trilyon TL) para akışı duyurusuna rağmen Şangay Borsası, 2015 Ağustos'undan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Birçok analist, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin için ekonomik büyüme tahminlerini yüzde 6'dan 5'e düşürürken, Asya ülkesinde yaşanacak ekonomik daralmanın küresel ekonomik büyümeyi yüzde 0,2 oranında azaltarak yıllık yüzde 2,3 oranına çekmesi bekleniyor.

Söz konusu oran, yaklaşık on yıl önce yaşanan küresel mali krizden bu yana görülen en düşük küresel büyüme oranı olarak dikkat çekiyor.

Wall Street yükselişte, Çin ABD'yi paniği arttırmakla suçluyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa piyasaları ise pazartesi gününe yükselişle başladı.

Çin hükümeti, ABD'yi seyahat kısıtlamaları ve tahliyeler üzerinden panik havasını arttırmakla suçladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır.