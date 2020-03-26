Koronavirüs'ün ABD ekonomisine etkileri sürüyor; işsizlik başvuruları rekor kırdı

Koronavirüs salgınının ABD ekonomisine etkileri her geçen gün artıyor. ABD’de işsizlik maaşı başvurusu bir hafta içinde 3.3 milyona yaklaştı.

ABD’de işsizlik maaşı başvuru rekoru 1982 yılına aitken bugün açıklanan verilerle rekor kırıldı. Koronavirüs salgınının kapattığı ABD ekonomisi için bugün bir hafta içinde başvurulan işsizlik maaşı başvuru sayısı açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 3 milyon 282 bin kişi işsizlik maaşı için başvurdu.

S&P Global Ratings, dün açıkladığı raporda işsizlik maaşı başvurularının bugün rekor kırabileceğini açıklamış ancak rekor tahmininde başvuruların 3 milyona yaklaşacağını belirtmişti. Bugün açıklanan rakam, 1982’deki başvuru sayısının 4 katından da fazla oldu.

ABD tarihinin en büyük teşvik paketi

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato, yeni tip Koronavirüs salgınının sert bir darbe vurduğu ekonomiyi tekrar canlandırmasını beklediği dev teşvik planı üzerinde anlaştı. Senato, planın yürürlüğe sokulmasına oy birliğiyle karar verdi. Bu vesileyle, Senato, ABD tarihinin en büyük yardım planına destek vermiş oldu.