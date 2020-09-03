Koronavirüs'ü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet

Mersin'de Koronavirüs tespit edilen, 2 çocuk annesi, 14 yıllık hemşire Nurdan Taşkın (37), 13 günlük tedavi ve 14 gün süren karantinanın ardından iyileşir iyileşmez soluğu yeniden yoğun bakımda alarak, hastalara şifa olmaya çalıştı. Taşkın, "Bana bir şey olmaz, düşüncesi içinde olanlar; nefes almak gerçekten de çok büyük nimet" dedi.

Mersin Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 Servisi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Nurdan Taşkın, mart ayından bu yana ekibi ile birlikte Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede en ön safta yer aldı. Alınan bütün önlemlere rağmen şüphe üzerine yaptırdığı testin 18 Temmuz'da pozitif çıkması üzerine Taşkın, 13 gün hastanede tedavi gördü. Daha sonra evde 14 gün karantinada kalan Nurdan hemşire, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına dönerek, Covid-19 Servisi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hastalarla ilgilenmeye başladı.

Nurdan Taşkın, virüsü birlikte çalıştıkları arkadaşından kaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı'mızın önerdiği şekliyle haftada bir testlerimizi yaptırıyorduk. Yoğun bakımlarımızda şüphelendiğimiz bir arkadaşımız hasta olunca testimizi verdik. Ancak test verdiğim zaman benim belirtilerim ortaya çıkmıştı. Gün içinde ateşim çıkacakmış gibi gözlerimde yanma, grip oluyormuşum gibi boğaz yanması, yanaklarımda yanma oluyordu. Ağrılarım başladı. Üzerimde halsizlik, kırgınlık vardı, kaslarım ağrıyordu. Akşam eve gittiğimde bu belirtiler ortaya çıktı. Ateşim 38'e yükseldi ama sonrasında kendiliğinden düştü. Eklem ağrılarım çok fazlaydı. Ayaklarım beni taşıyamayacak haldeydi. Her yerimde ağrı vardı. Saç telinizden ayak tırnaklarınıza kadar ağrı yaşıyorsunuz. Testim pozitif çıktıktan sonra 13 gün hastanede yattım. İlk yattığımda akciğer filmim temizdi. Ancak 3-4 gün sonra akciğerlerimde solunum sıkıntısı olmaya başladı. Akciğerlerim sanki iki kemik arasında sıkışmış gibiydi. Çekilen akciğer grafisinde düşük ve orta dereceli Covid denilen pnömoni çıktı. Bunun üzerine yüksek dozda tedavi sürecim başladı. 13 gün bu tedaviyi gördüm ve testim negatife çıktı. Evde de 14 gün süren pnömoni tedavisi gördüm. Toplam tedavim 27 gün sürdü."

Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymayanlara ve maske takmayanlara da uyarıda bulunan Nurdan Taşkın, "Lütfen maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Bana bir şey olmaz, düşüncesi içinde olmasınlar çünkü nefes almak gerçekten de çok büyük bir nimet. Ben bunu tedavim bitince eve gittiğimde balkona çıkıp nefes alınca anladım. Bunları yaşamak istemiyorlarsa bakanımızın söylediği gibi evde kalsınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler, maskelerini çıkarmasınlar, el hijyenine dikkat etsinler" dedi.