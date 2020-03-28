Koronavirüs'ü yenen kişilerin kanı yeni hastaları iyileştirebilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19'a karşı eski bir tedavi yöntemini denemek için yetkililerden beklenen onay geldi. Buna göre iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilereyse geçici koruma amaçlı nakledilmesi için klinik çalışmalar başlıyor.

Euronews'ten Gizem Sade imzalı habere göre, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yapılan incelemelerin ardından, iyileşen Covid-19 hastalarından yeni hastalara plazma nakli için klinik denemelerin hızla başlatılmasına karar verdi. Ancak yöntemin başlangıçta yalnızca çok ağır ve hayati tehlike teşkil eden hastalar üzerinde denenmesi kararlaştırıldı. Bu süreçte FDA yetkilendirmesi üzerine lisanslı bir hekim tarafından bir hastanın tedavisi için plazma naklinin kullanılmasına tek tek vaka bazlı izin verilecek.

İyileşen Covid-19 hastalarından plazma toplama görevi New York Kan Merkezi'ne verildi. Merkez, bağışçılardan gelen plazmayı toplayacak, işleyecek ve hayatı tehlikesi bulunan hastalar için hastanelerin erişimine açık plazma bankasında tutacak.

"Tarihsel kanıtlar cesaret verici"

Yaklaşık yüzyıllık geçmişi olan ve günümüzde plazma nakli olarak bilinen bu yöntemin geçmişi, aşının çok daha öncesine dayanıyor. Henüz aşı bilinmiyorken grip ve kızamık salgınıyla mücadele için kullanılan kan nakli, yakın zamanda SARS ve Ebola salgınlarına karşı da denendi. Tıp dünyası şimdi, kan naklinin yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19'a karşı etkili olup olmadığını görmek için geri sayıma başladı.