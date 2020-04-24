T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs'ü yenen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: 2,5 hafta süründüm, vücudum normal şartlarına döndü

24 Nisan 2020 21:58

Koronavirüs'ü atlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, tedavi süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2,5 hafta süründükten sonra yeniden kendini iyi hissetmek güzel bir duygu. Çok şükür vücudum normal şartlarına geri döndü" dedi.

ETİKETLER

Serhat ÜnalKoronavirüsCovid-19bilim kurulusağlık bakanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24