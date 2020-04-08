Koronavirüs'ü yenen 83 yaşındaki kadın iki oğlunu da virüsten kaybetti

Oğlu Kemal Polat'ı (61) Koronavirüs'ten kaybettikten sonra yakalandığı aynı hastalığı 20 günlük tedaviyle yenen ve alkışlarla hastaneden taburcu edilen Ayşe Polat'ın (83), diğer oğlu İbrahim Polat'ın da (57) Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ayşe Polat'ın İstanbul'da birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat, Koronavirüs nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında dün taburcu edildi.

Küçük oğlunun öldüğünden habersiz

Polat, karantina süresini Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven'in evinde geçirecek. Evin demir parmaklıklarla çevrili balkonuna çıkarak zaman geçiren Ayşe Polat'ın diğer oğlu İbrahim Polat'ın da İstanbul'daki bir özel hastanede geçen ay Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Küçük oğlunun ölümünden habersiz olan Ayşe Polat, oğlu Kemal Polat'ın ölümünü ise gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun çok sigara içtiğini bu nedenle akciğerlerinin büyük oranda zarar gördüğünü söyleyen gözü yaşlı anne, "Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.