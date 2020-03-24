Koronavirüs'ü fırsat bilen Sinan Çetin, villasının yanındaki halka açık yola duvar ördü iddiası

Koronavirüs salgınıyla 'evde kal' çağrıları Büyükada'da etkili oldu. Büyükada sakinlerinin evlerinde olmasını fırsat bilen Sinan Çetin'in ise adadaki yalısının önünden geçen sahil yolunu duvar ile kapattığı ileri sürüldü

Büyükada’daki villasında usulsüz şekilde tadilat yaptırdığı öne sürülen Sinan Çetin, şimdi de evinin bitişiğindeki yolu duvar ördürerek kapattığı iddiasıyla gündemde. O yolu sahile inerken kullandıklarını söyleyen ada halkı tepkili: “Herkesin evde olmasını fırsat bilip bir günde yolu kapatmış.”

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre Sinan Çetin, ev aldığı Büyükada’da denize sıfır konumdaki villayı tadilata sokmuş, ada basını ünlü yönetmenin imarda usulsüzlük yaptığını, 20 metrekarelik kayıkhane olan yeri mevzuata aykırı şekilde sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çevirerek kendine 90 metrekarelik yaşam alanı yarattığını yazmıştı. Sinan Çetin şimdi de evinin yanındaki halka açık yolu izinsiz şekilde kapattığı iddiasıyla gündemde.

İddiaya göre Sinan Çetin, villasının hemen yanında bulunan, ada halkının sahile inmek için kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı. Adalar Belediyesi’ne şikayette bulunan komşuları, Çetin’in “evde kal” kampanyasını fırsat bildiğini ileri sürdü: “Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz.”