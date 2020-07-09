Koronavirüs'ü ciddiye almayan Bolsonaro tedavi görürken tartışmalı ilacı övdü: Hidroksiklorokin'e güveniyorum, peki ya siz?

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Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tedavi süreci başladığından bu yana tedavide kullanılıp kullanılamayacağı tartışma konusu olan sıtma ilacı hidroksiklorokin aldığına dair açıklamalar yaptı. Bolsonaro son olarak hidroksiklorokin hapını içerken bir video çekerek sosyal medyada paylaştı ve şunları söyledi: Hidroksiklorokin'e güveniyorum, peki ya siz?

France 24'te yer alan habere göre, hafta başında yüksek ateş gibi semptomlar göstermesinin ardından test olan Bolsonaro, pozitif çıktığını duyurduğu günden bu yana hidroksiklorokin kullandığını söyledi. Bolsonaro "Hidroksiklorokin sayesinde daha iyi hissediyorum" dedikten sonra bir de video çekerek sosyal medyada ilacı içtiği anları paylaştı. Bolsonaro videoda "Hidroksiklorokine güveniyorum, peki ya siz?" diye sordu.

Bolsonaro sonra da Facebook'da yaptığı bir paylaşımda ilacın faydalarını sıraladı ve kendisine muhalif olanların bilerek ilaca karşı çıktığını savundu.

Sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin Britanya ve ABD'de yapılan çalışmalar sonucunda Covid-19 tedavisinde yetersiz bulunmuş, ölüm oranını düşürmediği belirtilmişti. Dünya Sağlık Örgütü, yapılan araştırmaların ardından ilaçla ilgili çalışmaları durdurmuştu.

Öte yandan Bolsonaro gibi ABD Başkanı Donald Trump da ilk günden beri hidroksiklorokini övüyor. Beyaz Saray 31 Mayıs'ta Brezilya'ya 2 milyon hidroksiklorokin hapı bağışladığını açıklamıştı. İki hafta sonra ise ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yan etkiler nedeniyle ilacın acil durumlarda kullanım iznini kaldırmıştı.