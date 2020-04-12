Koronavirüs’ü atlatan Prof.Dr. Oğuz Özyaral:Yatağa hiç girmedim, kendimi hiç hasta gibi hissetmemeye anormal derecede önem gösterdim

Koronavirüs'ü atlatan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Yatağa hiç girmedim, kendimi hiç hasta gibi hissetmemeye anormal derecede önem gösterdim" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtileriyle 31 Mart'ta hastaneye kaldırılan, aldığı tedavilerle taburcu edilen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Habertürk'ten Oylum Talu'nun Burası Haftasonu programında yaşadıklarını anlattı.

"Birden fenalaştım"

Prof. Dr. Özyaral, "Yatağa hiç girmedim, kendimi hiç hasta gibi hissetmemeye anormal derecede önem gösterdim. Çünkü bende öksürük olmadı, nefes darlığı olmadı. Hastalık tablosu sadece kaslarda ufak ağrılar yaşadım ve birkaç kez üst solunum yollarında rahatsızlık hissettim, öksürdüm ama 12 gün boyunca kuru kuru öksürükler değildi. Dolayısıyla grip ile kıyaslayacağım bir tablo yaşamadım." diye konuştu.

Özyaral, "Pazartesi günü yayına hazırlanırken birden fenalaştım, anormal bir terleme geldi. Ateşim 38 olunca çok şaşırdım. Siz kendinize çok iyi bakıyorsanız bağışıklığınız çok güçlü, virüse karşı koyuyor. Sürekli sizi korumaya çalışıyor. Hemen hastaneye müracat ettim. Bir tomografi sonucunda akciğerlerimde minik lekelerin oluştuğunu gördük, bunun üstüne sayın başhekim 'Hocam hemen karantina yapalım, yatıralım sizi' dedi. İlk grup tedaviye başlandı. Ondan başarılı bir sonuç elde edemedik, sonra sayın bakan Çin'den gelen ilacı dağıttırmıştı. Onun yüklemesini yaptık yüksek doz C vitaminiyle birlikte, 3 gün içinde başarılı bir şekilde yanıt aldık. Dördüncü gün yeniden tomografi çektirdiğimizde lezyonların kuruduğunu gördük. Şu anda da antikor oluşmuş durumda" ifadesini kullandı.