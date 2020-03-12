Koronavirüs Türkiye'de; peki tedbir amaçlı evden çalışmak mümkün mü?

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19), çalışma hayatını da yakından ilgilendiriyor. Çalışanların istirahat raporlu oldukları süre içerisinde SGK’dan rapor parası alma hakları olduğu ve prosedürlerinin belirlenmesi durumunda işverenlerin çalışanlarını uzaktan çalışmaya sevk edebileceği belirtildi,

Milliyet yazarı Cem Kılıç, bu tedbirlerin neler olabileceğini, çalışanların Koronavirüs'e karşı tedbir alırken hangi haklarının olduğu ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini yazdı.



İşte o haklar ve bilmeniz gerekenler...

14 günlük karantina raporu nasıl alınır?

Türkiye’nin Koronavirüs'e karşı aldığı tedbirler virüsün ülkemize sirayet etmesini geciktirdi. Ancak özellikle Avrupa’nın önlem almakta geç kalması nedeniyle Avrupa’ya seyahat etmek zorunda olan kişiler ilk risk grubunda.



Yurt dışına çıkan kişilerin Türkiye’ye döndükten sonra 14 gün süreyle karantinada kalmaları çok kritik. Bu nedenle bu durumdaki kişilerin eğer virüsü kapmışlarsa kendilerini izole ederek virüsün kuluçka süresince yayılmasını engellemeleri çok önemli. Ancak çalışma hayatında memur ve işçilerin işlerine devam etmeleri gerekiyor. İşçilerin arka arkaya iki iş günü veya bir ay içerisinde üç iş günü devamsızlık yapmaları halinde iş sözleşmeleri feshedilir.



Bu nedenle yurt dışına çıktığı için 14 günlük izolasyon uygulayacak kişilerin SGK ile anlaşmalı bir hekime başvurarak istirahat raporu almaları gerekiyor. Rapor alınması halinde iş sözleşmelerinin devamsızlık nedeniyle feshedilme riski de ortadan kalkar.

Raporlu çalışan SGK’dan rapor parası alır mı?

Çalışanların istirahat raporlu oldukları süre içerisinde SGK’dan rapor parası alma hakları var. Son bir yıl içerisinde en az 120 gün çalışması olan kişiler SGK’dan rapor parası alabilir.



Dolayısıyla 14 günlük izolasyon sürecinde çalışanların ücret açısından büyük kayıpları olmayacaktır. Diğer yandan maktu ücretli çalışanlar için işverenler raporlu oldukları günlerde ücret kesintisi yapmadıkları için bu şekilde ücret alan çalışanlar ücretlerinden hiç kesinti yapılmadan bu süreyi geçirip, SGK’dan alınan rapor parasını işverenlerine verecekler.

Rapor yerine uzaktan çalışma mümkün mü?

İşverenler çalışanlarını uzaktan çalışmaya sevk edebilir. Bu durumda çalışanlar için uzaktan çalışmanın prosedürlerinin belirlenmesi, iş akışlarının net bir şekilde açıklanması gerekecektir. Diğer yandan evden çalışacak kişilere ilişkin iş sağlığı ve güvenliği yönünden de tedbir alınması gerekiyor.

İşveren iş yerini toplu tatil edebilir mi, toplu tatilde çalışanlara ücret öder mi?

İşverenler geniş kapsamlı tedbir almak adına iş yerini tatil edebilir. Ancak bu durumda işçilerine ücret ödemeyi sürdürmeleri gerekecektir. Bu nedenle iş yerinin tatil edilmesi risk altında olmayan çalışanlar için gerekli değildir.



Diğer yandan işverenler mart ayında değil ancak nisan ayından itibaren toplu yıllık izin kullanımını da gündemlerine alabilirler. İş Kanunu’na göre işverenler nisan ayı başı ile ekim ayı sonu arasındaki dönemde işçilerinin tümünü veya bir bölümünü toplu olarak izne gönderebilirler. Dolayısıyla işveren nisan ayından itibaren çalışanların bir bölümüne yıllık ücretli izin kullandırarak kalabalık işyeri ortamını daha risksiz hale getirebilir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından iş yerinin hijyeni nasıl olmalı?

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde iş yerini hijyenik hale getirmekle yükümlü. Bu çerçevede özellikle böyle bir durumda iş yerlerinin dezenfekte edilmesi, tuvalet ve lavaboların hijyenik hale getirilmesi işverenin sorumluluğu içerisindedir. Bu kapsamda işverenler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile birlikte çalışarak bu yönde tedbir almalı.