Trump'ın ABD'de günlük yaşamın normale dönmesi için açıkladığı üç aşamalı planda neler var?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bazı eyaletlerinde dört hafta içinde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik üç aşamalı bir planı kamuoyuna açıkladı.

Donald Trump önce plan hakkında eyalet valilerini bilgilendirdi, sonra da Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın brifinginde planının ayrıntılarını aktardı.

"Her eyalet farklı" diyen Trump, bazı eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin çok kısa sürede yeniden başlayabileceğini, bazı eyaletlerin ise daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Trump, eyalet valilerine, "ne istediklerine bağlı olarak çok, çok hızlı hareket etmeleri" çağrısı yaptı.

ABD'de iki hafta boyunca koronavirüs vakalarında azalma trendi görülen eyaletlerde, günlük yaşamın normale dönmesine yönelik üç aşamalı plan uygulanabilecek.

Planda ikinci ve üçüncü aşamaya geçilmeden önce de vakalarda iki hafta boyunca düşüş görülmesi gerekecek. Trump'ın açıklamasına göre, üç aşamı şunlardan oluşuyor.

1. Aşama: Okullar kapalı kalmaya devam edecek. Bakımevlerine ziyaretlere yönelik yasak sürecek. Hastanelerde bazı ameliyatların yeniden yapılmasına başlanabilecek.

2. Aşama: İkinci derecede seyahatlere yeniden başlanabilecek. Ancak evden çalışma bir süre daha özendirilecek. Okullar, bakımevleri ve kamplar yeniden açılacak. Hasanelerde yatakta ve ayakta tedavilere yeniden başlanacak.

3. Aşama: Günlük yaşam yeni koşullarda normale dönecek. Ancak herkesten hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları talep edilecek.

Vakaların artması halinde bazı kısıtlamalar yeniden uygulanabilecek.

İlk aşamada restoranlar, sinemalar ve spor tesisleri "sıkı fiziki mesafe" kurallarına uyma koşuluyla açılabilecek.

Okullar ve kreşler ile barların ikinci aşamada açılması öngörülüyor.

Son aşamada ise ekonomik faaliyetlerin tamamen yeniden başlamasına yönelik olacak.

Trump: Bu savaşı kazanmak için ekonomimizi kapattık, şimdi bu savaşı kazanıyoruz

Trump, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, "Ülkemizi açıyoruz. Amerika, ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmak istiyor" dedi.

"İşleyen bir ekonomimiz olmalı. Kısa sürede ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullanan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaşı kazanmak için, ekonomimizi kapattık. Şimdi bu savaşı kazanıyoruz."

Trump, "Uzmanlarımız eğrinin yatay bir seyir izlediğini ve yeni vakalarda zirveyi geride bıraktığımızı söylüyor" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 653 bini, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı 31 bini aştı.

AFP

NYT: Trump valilere baskı yapmayacağını söyledi

Bu açıklamalardan kısa bir süre önce ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi yayımladığı bir haberde, Trump'ın eyalet valilerine, ekonomik faaliyetleri ister 1 Mayıs'a kadar ister daha erken bir tarihte yeniden başlatabileceklerini söylediğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, Trump daha önceki söylemlerinin aksine, valilere, alacakları kararla ilgili olarak onları zorlamayacağını söyledi.

Trump telefonda görüştüğü valilere, "Ekonomik faaliyetlerin ne zaman yeniden başlayacağı, okulların ne zaman açılacağı, hayatın ne zaman normale döneceği konusunda kararları siz alacaksınız" dedi.

NYT, Trump'ın üç gün önce yaptığı açıklamada ise "Bu konuda ABD Başkanı'nın dediği olur. Ekonomik faaliyetlerin nasıl ve ne zaman yeniden başlayacağı konusunda yetki tamamen bende" dediğine dikkat çekti.

Trump ve eyalet valileri arasında ülkede ekonomik faaliyetlerin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyordu.

New York'ta kısıtlamalar 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

ABD'nin kuzeydoğusunda yedi eyalet sokağa çıkma kısıtlamalarını uzatmıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo kısıtlamaların 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Ülkenin ortabatısındaki yedi eyalet ise bu konuda dikkatli olacaklarını ve işbirliği içinde hareket edeceklerini duyurmuşlardı.

İşsizlik sigortası için başvuranların sayısı 22 milyonu aştı

ABD'de geçen hafta 5 milyon 200 bin kişi daha işsizlik sigortası başvurusunda bulundu.

Böylece işsizlik sigortası başvurusu yapanların sayısı 22 milyonu aştı.

Uluslararası finans ve yatırım kuruluşu Goldman Sachs'ın araştırmacılarına göre bu sayı Mayıs ayı sonunda 37 milyonu bulabilir.

Ekonomistler ABD'de halen yaklaşık yüzde 3,5 olan işsizlik oranının kısa sürede yüzde 10'u aşacağını söylüyor.