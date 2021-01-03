Koronavirüs teşvik paketinin ardından Senato çoğunluk lideri McConnell ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evlerine zarar verildi

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ABD'nin yasama organı olan Kongre'nin Cumhuriyetçilerin kontrolündeki üst meclisi Senato'nun Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evlerine, Kongre'nin Koronavirüs teşvik paketinde ABD'lilere verilecek miktarda artışa gitmemesini protesto edenler tarafından saldırı düzenlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kongre'den geçen Koronavirüs teşvik paketinde ABD'lilere verilecek 600 dolarlık ödemenin 2 bin dolara çıkarılmasını önce ABD Başkanı Donald Trump istemiş daha sonra Nancy Pelosi liderliğinde Demokratlar ödemenin artırılmasını önermişti. Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell öneriyi reddetmişti.

McConnell'ın teklifi reddini protesto eden vatandaşlar, Kentucky'deki evin önünde toplandı. Protestocular evin önüne sprey boyayla "Paramız nerede" ve "Mitch yoksulları öldürüyor" yazdı. Polis, evde düşük hasar olduğunu kaydetti. Saldırının ardından bir tweet atan McConnell "Hayatım boyunca ifade özgürlüğü ve barışçıl protestoları savunmak için savaştım. Ancak bu başka. Vandallık ve korku politikalarının toplumumuzda yeri yok.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin California'da bulunan evine de benzer bir saldırı düzenlendi. Pelosi'nin evinin önüne "Kirayı iptal et" ve "Her şeyi istiyoruz" mesajları yazıldı.