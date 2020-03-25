Koronavirüs testi yapılan Göksel Gümüşdağ hastaneye yatırıldı

Koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Gümüşdağ, ikinci testin sonucu çıkana kadar izolasyon altında kalacak.

Başakşehir’in resmi medya kanallarından yapılan paylaşımına göre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Koronavirüs semptomları gösterdiği için tedbir amaçlı olarak hastaneye yattı.

Yapılan açıklamada Gümüşdağ’ın ilk testinin negatif çıktığı belirtildi. İkinci testin sonucu çıkana kadar tedbiren izolasyonda kalacak olan 47 yaşındaki Gümüşdağ’ın sağlık durumunun iyi ve kontrol altında olduğu ifade edildi.