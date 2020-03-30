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Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı!

30 Mart 2020 10:45

Adana'da kendisine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı.

Bir rahatsızlığı için Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kadın, kendisine Covid-19 testi yapılacağını öğrenince, hastaneden çıkıp yakınıyla geldiği araca binerek kaçtı.

NTV'nin haberine göre; hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nın kesiştiği noktada durdurdu.

Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.

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