Koronavirüs testi pozitif olan bazı yurttaşlar, HES uygulamasında risksiz gözüküyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasında risksiz gözüktüğü ortaya çıktı.

Tüm ailesinin Koronavirüs'e yakalanması ardından PCR testi yaptıran veren kendisi de pozitif çıkan bir kişi, HES uygulamasında risksiz göründüklerini belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen yurttaş, bu durumda olan birçok kişinin riskli görünmedikleri için HES kodu sorgulaması yapan yerlere girebileceğini, toplu taşıma araçlarına binebileceğini söyledi.

BirGün'den Oktay Evsen'in haberine göre, olayı sosyal medyada dile getiren yurttaşların paylaşımlarından bazıları şöyle:

"HES kodum risksiz gösteriyor ama test sonucum pozitif. Bulaşıcılık yok ama dışarıya çıkamıyorum, saçmalık üstüne saçmalık.

Eşimin dün Covid-19 testi pozitif çıktı. HES uygulamasında o riskli ben risksiz görünüyorum. Telefon açıp ben düzeltirdim bu durumu. İstesem AVM AVM gezerdim. Hatta parti kongresine bile gidebilirdim.

Ben ikinci kez pozitif çıktım ama sistemde risksiz gözüküyorum yani karantinada değilim. Bu saçma değil mi? Ben tabii 3-4 gün bekleyip tekrar test yaptırıp öyle dışarı çıkacağım."

"Özel hastaneler test sonucunu Sağlık Bakanlığı’na geç bildiriyor"

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, yurttaşların karşılaştığı bu tür sorunların sıklıkla yaşandığını belirterek, “Covid-19 test sonucu bazen 6-7 saatte belli oluyor bazen de iki gün sonra. İki gün sonra belli olan kişi, aile hekimlerinin izlem listesine üçüncü gün düşüyor. Testlerin yapıldığı bazı laboratuvarlarda aksamalar oluyor. Bazı özel hastaneler test sonucunu Sağlık Bakanlığı’na geç bildiriyor. Test sonucu Sağlık Bakanlığı’na geç bildirildiği zaman da HES kodu uygulamasına geç düşüyor. Pozitif olanların temaslı bildirdikleri kişiler de HES kodu içine giriyor ve riskli görünüyor. Ancak, örneğin bir evde 4 kişi var ve test yaptıran bir kişi aynı evde yaşadığı kişileri temaslı olarak bildirmezse onlar otobüse binip işlerine gidebiliyor."

"Bu nedenle HES kodu gerekli ama yeterli değil" diyen Koç, filyasyonda yaşanan sıkıntıya da dikkat çekti: "Sağlık Bakanlığı aylardır filyasyonun yüzde 99,9 olduğunu bildiriyor. Filyasyon bulaşı kaynağından kurutmaktır. O zaman şunu soruyoruz: Virüsü kaynağından kurutup yüzde 99,9 filyasyon yapıyorsanız bu salgın neden pik yaptı? Hastalara gidip ilaç vermek, 'Evde misiniz?' diye sormak filyasyon değildir. Bir ailenin, apartmanın izole edilmesi filayasyondur. Güney Kore’de, Çin’de, Tayvan’da böyle yaptılar ve virüsün kaynağını kuruttular. Şu an Türkiye'de ev içi ve apartman içi bulaşlar çok yüksek.”