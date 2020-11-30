Koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Hatay'da üç gün önce yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı’nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin’in 27 Kasım’da yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıktı. Evli ve iki çocuk annesi Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, 40 yaşındaki sağlık çalışanın vefatıyla ilgili bir paylaşımda bulundu: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allahtan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Bilgin’in cenazesi bugün toprağa verilecek. (DHA)