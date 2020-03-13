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Dünya

Koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı'nın geçen hafta Ivanka Trump'la görüştüğü ortaya çıktı

Koronavirüs'e yakalanan Peter Dutton bugün tedavi altına alındı

13 Mart 2020 15:09

Yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'un bir haftadan daha kısa önce ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ve ABD Adalet Bakanı William Barr ile yan yana fotoğrafının çekildiği ortaya çıktı. 

Boğaz ağrısı ve ateş şikayetleri sonucu test olduğunu ve Koronavirüs çıktığını açıklayan Avustralya İçişleri Bakanı, bugün tedavi altına alındı. 

Dutton'un bir haftadan kısa süre önce Ivanka Trump, William Barr ve Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway ile görüştüğü ortaya çıktı. 

 

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