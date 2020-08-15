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Koronavirüs

Koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi tabiat parkında yakalandı!

15 Ağustos 2020 23:16

Bolu'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin sonuçları pozitif çıkan 2 kişi tatil için geldikleri Gölcük Tabiat Parkı'nda yakalanarak hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre Ankara'da yaptırdıkları Koronavirüs testinin sonuçlarını beklemeyen 2 kişi hafta sonu tatili için Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Parkın girişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların karantinada olmaları gerektiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Ekipler, 2 kişiyi vatandaşlardan uzak bir yere oturtarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen sağlık ekipleri, testleri pozitif olan 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahısların parktan ayrılmasıyla geniş çaplı dezenfektan çalışması yapıldı.

Karantina kurallarına uymadığı belirlenen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. (İHA)

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