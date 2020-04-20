T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs testi pozitif bir kişi ikinci kez hastaneden kaçtı, pişman olup karantinayı kabul etti

20 Nisan 2020 14:14

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan 34 yaşındaki M.K., pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti. 

Çorlu'da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı. Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K'yı bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevk edilerek, tedaviye alındı. (DHA)

ETİKETLER

TekirdağÇorluKoronavirüsCovid-19hastanepişmankaçmapozitif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24