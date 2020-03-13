Koronavirüs tespit edilen Rudy Gobert özür diledi

“Son 24 saatte destek ve endişelerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Teşhisin ardından çok fazla hissi bir arada yaşadım. Korku, kaygı, ve utanç.

İlk ve en önemli şey, tehlikeye soktuğum herkesten özür diliyorum. O anda virüsü kaptığımı bilmiyordum. Dikkatsizdim ve bunun hiçbir bahanesi yok. Umarım benim yaşadıklarım bir uyarı niteliği taşır ve herkesin bunu ciddiye almasına yol açar. Virüsün yayılmasını engellemek ve diğerlerini eğitmek için bu deneyimlerimi sonuna kadar kullanıp elimden geleni yapacağım.

Şu an çok iyi bir bakım altındayım ve tamamen iyileşeceğim. Tüm destekleriniz için tekrar teşekkürler. Herkesi güvende ve sağlıklı kalmak için gerekli adımları atmaya çağırıyorum. Sevgiler.”

Skor'un aktardığına göre Öte yandan Gobert’in hastalıkla ilgili tek gafının basın toplantısıyla sınırlı olmadığı öğrenildi. ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Gobert’in soyunma odasında da oldukça umursamaz davranışlarda bulunduğu takım arkadaşlarına ve eşyalarına sürekli dokunduğu ortaya çıktı. Yapılan testler sonucunda Jazz’ın genç yıldızı Donovan Mitchell’de de Koronavirüs tespit edildi.