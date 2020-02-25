Koronavirüs tespit edilen kişi, 40 bin kişiyle maç izlemiş!

Hırvatistan'da rastlanan ilk Koronavirüs vakasıyla ilgili olarak yeni gelişmeler ortaya çıktı. Hırvat futbolseverin, Atalanta-Valencia mücadelesini seyretmek için maç günü Milano'ya gittiği ve bir sonraki sabah döndüğü anlaşıldı.

Sporx'in Hırvat basınından aktardığı habere göre, Hırvatistan'da Koronavirüs testleri pozitif çıkan Hırvat futbolsever, virüsü Milano'da kaptı. San Siro'daki Atalanta-Valencia karşılaşmasını o gün tribünden 40 bin kişi takip etmişti.

Maç günü Milano'ya giden Hırvat futbolsever, bir sonraki gün Hırvatistan saati ile sabah 8:00'da ülkeye geri dönüş yaptı. Kontrol için bekletilen futbolseverin Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hırvatistan'ı endişeye sevk eden asıl konu, İtalya'da çalışan birçok Hırvat'ın Koronavirüsün tespit edildiği tarihler arasında iki ülke arasında seyahat etmiş olması.

4 Valencia taraftarında da Koronavirüs şüphesi

Öte yandan karşılaşmayı yerinden takip eden 4 Valencia taraftarının da Koronavirüs semptomları göstermelerinin ardından evlerinden çıkmalarına yasak getirildi. Yerel yetkililer, konuya ilişkin açıklamalarında "Milano'da kaç gün geçirdiklerini, semptomların ne zaman ve nasıl olduğunu öğreneceğiz. Sonrasında Koronavirüs veya diğer gribal hastalıkları test edip etmeyeceğinizi değerlendireceğiz" dedi.