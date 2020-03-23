Koronavirüs tespit edilen hastalara bakan doktor: Alkışlandıktan sonra malzeme bulamamak moralimizi bozuyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çalışan ve durumu ağırlaşan Koronavirüs'lü hastalara bakan doktor, önümüzdeki haftadan itibaren sürecin kritikleşeceği uyarısında bulunarak, “Biz sayılara takılmıyoruz, biz elimize gelen kritik hasta sayısına bakıyoruz. Hastalar kritikleşiyor” diye konuştu. Alkışların motivasyonlarını arttırdığını ancak hastaneye gidince malzeme bulamadıklarını belirten doktor bin 500 liralık malzemeyi kendisinin aldığını anlattı.

Cumhuriyet'tendoktor, hastanede Koronavirüs uygulamasına geçildiğini ve hastanın geldiği zaman birkaç aşamalı süreçten geçtiğini aktardı. Yoğun bakımda olan hastaların hepsinin 65 yaş üstünde olduğunu belirten doktor, 20-25 yaş aralığında pozitif çıkan hastaların olduğunu da kaydetti. Sayılara çok takılmamak gerektiğini ifade eden doktor, "Bu sayıyı biz belki binlerle, belki bir hafta sonra on binlerle ifade edeceğiz. Önemli olan sayının kaç olduğu değil nasıl yönettiğiniz" dedi.

Bakanlık tarafından 2 gün önce malzeme temin edildiğini ancak çalıştığı yoğun bakım ünitesi için hala malzeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten doktor, "Bu kıtlıkta yoğun bakım ünitesinde şunu yapıyoruz; diyelim ki elimizde 10 doktor var. Hepsini aynı anda kullanmak yerine 2 doktor kullanabiliyoruz. Malzeme eksikliği olduğu için" ifadelerini kullandı.

"Bin 500 liraya malzeme aldım"

İtalya’da Koronavirüs bulaşan hekimlerin en büyük kısmının yoğun bakım ünitesindekiler olduğunu hatırlatan ve yoğun bakımda çalışanların ciddi bir şekilde korunması gerektiğini belirten doktor, "Bizler, asistan hekimler olarak cebimizden para vererek malzeme alıyoruz. Ben bin 500 liraya tek kullanımlık baştan aşağıya malzeme aldım. Almak zorundayım çünkü elimde bir yedek bulunmak zorunda" dedi.

Önümüzdeki haftadan itibaren işlerin yoğunlaşacağını belirten doktor şunları söyledi: "Bir yanda mesleğin getirdiği savaşçı ruh içindeyiz genel olarak. Ama savaşırken hem devleti hem bakanlığı hem mülki idareyi hem de vatandaşı yanımızda görmek istiyoruz. Alkışlar evet motivasyonumuzu artırıyor fakat orada alkışlandıktan sonra sabah hastaneye gittiğimizde malzeme bulamamak moralimizi bozuyor"

"Salgın varken dahi güvenlik soruşturması dayatılıyor"

Daha önce güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe başlayamayan şu an ise salgına karşı mücadele veren doktor sözlerine şöyle devam etti: Bu güvenlik soruşturması denen şeyin aslında toplum sağlığı için ne kadar büyük bir risk teşkil ettiğini görmüş olduk. Şu an binlerce doktor sahaya inemiyor. Bir sürü KHK’lı ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktor var hala. Bundan iki gün önce yeni tebligatlar yayınlandı. Bazı doktorlara ‘sen güvenlik soruşturmasından geçemedin, çalışamazsın’ dediler. Ortada böyle bir salgın varken o konuda hala inat ediyorlar.