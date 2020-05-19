T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs tespit edilen Beşiktaş Başkanı Çebi hakkında yeni gelişme

19 Mayıs 2020 18:57

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinin ardından 8 kişide durumun pozitif olduğu ve bu isimlerden birinin de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğu açıklanmıştı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi ise temiz çıktı. Tomografi sonucu temiz çıkan Çebi'nin evdeki izolasyon süreci ise devam ediyor. Ailesiyle birlikte evde vakit geçiren Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu takip ediliyor

 

ETİKETLER

ahmet nur çebitomografikoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24