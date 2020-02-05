Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 493'e çıktı; iki ülkede daha enfeksiyonun insandan insana bulaştığı vakalar tespit edildi

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya çapında 500'e yaklaşırken, bazı Asya ülkeleri enfeksiyonun insandan insana bulaştığı vakalar tespit ettiklerini doğruladı.

Johns Hopkins verilerine göre Koronavirüs sebebiyle şu ana kadar 493 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dün 425'ti. Ölümlerin çoğu salgının ilk başladığı Çin'in Hubei bölgesinde yasandı.

Japonya bir cruise gemisindeki 10 kişinin Koronavirüs taşıdığını tespit ettiklerini duyururken, Sigapur altı yeni vaka tespit ettiklerini ve bunların dördünün insandan insana bulaştığını açıkladı. Güney Kore'de 2 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de şu anda doğrulanan 24 bin 324 vaka bulunuyor. Bu hastalardan 3 bin 219'unun durumunun kritik olduğu belirtildi.