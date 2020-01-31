Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi; 23 ülkede görüldüğü doğrulandı

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Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün bin 982 kişiye virüsü taşıdıklarına dair teşhis konulduğunu açıkladı.

Çin'de doğrulanan Koronavirüs vakası 9 bin 692'ye yükselirken Johns Hopkins CSSE'nin verilerine göre dünya çapında bu sayı 9 bin 776'ya yükseldi.

Çinde hastalık hızla yayılırken, ülkeler Koronavirüs'ün topraklarına ulaşmasını engellemek için farklı önlemler alıyor. Birçok havayolu şirketi uçuşlarını durdurup, hükûmetler seyahat uyarısı yayımlarken, Rusya, Çin'le olan sınırını kapattı.

Dün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO), "Koronavirüs uluslararası halk sağlığı açışından acil durum noktasında" diyerek 'uluslararası düzeyde kamu sağlığını tehdit eden acil durum' ilan etti. Bu sayede organizasyona salgınla mücadele için özel yetkiler verilecek. Daha önce Ebola ve Domuz Gribi salgınları gibi durumlarda da DSÖ benzer kararlar almıştı.

Johns Hopkins CSSE'ye göre Koronavirüs şu ana kadar 23 ülkeye yayıldı.