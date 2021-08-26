Koronavirüs’ten ölen sağlık çalışanı sayısı 445’e yükseldi

Son üç günde yaşamını Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 6 sağlık çalışanlarıyla birlikte salgın döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 445 oldu.

Son üç günde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Mersin Anamur Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ambulans Şoförü Ahmet Avcı, Bolu Gerede'de işyeri hekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Çakmak, Ankara'da çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlhami Atılgan, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad, Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Ayniyat Saymanı Mahmut Ağdemir'den sonra bu gün de İzmir'de özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Harun Alper Yalçınçetin hayatını kaybetti.

TTB’den başsağlığı mesajı

Türk Tabipler Birliği (TTB) yaşamını yitiren sağlık çalışanları için ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilendi.