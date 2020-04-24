Koronavirüs'ten ölen Akit TV sunucusunun babası da hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haftalarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Akit TV sunucusu Süleyman Usta'nın babası da yaşamını yitirdi.

Akit TV program yapımcısı ve sunucu Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta, 14 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Süleyman Usta Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, annesi de 4 saat sonrasında şeker hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Süleyman Usta'nın babası İsmail Usta da hayatı kaybetti. Beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden İsmail Usta, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Süleyman Usta, Akit TV’de Sümenaltı ve Haber Analiz gibi programları yapıyordu.