Hastane tabut yok dedi, belediye cenaze aracı vermedi; Koronavirüs'ten ölen adam et taşıma arabası ile teslim alındı

Kütahya’da Koronavirüs salgınına yenik düşen vatandaşın cansız bedeni belediye cenaze aracı vermeyince et taşıma aracıyla taşındı. Yıkama işlemini aile üstlendi, imam geç geldi.

Sözcü'deki İsmail Saymaz imzalı habere göre, Kütahya Tavşanlı'da Recep Davutoğlu (65), bir hafta önce korana şüphesiyle hastaneye yatırıldı. 3 çocuk babası Davutoğlu, geçen cuma gecesi öldü. Ankara'da öğretim görevlisi olan kızı Elif Davutoğlu Akbulut'un söylediğine göre cumartesi sabahı imam gelmediği için cenaze kendilerine teslim edilemedi.

"İmam saatler sonra geldi, izin günü oluğu için sitem etti"

Akbulut, şunları anlattı:

“Hastanede ‘İmamların izin günü, gelemeyebilirler' denildi. Saatler sonra imam geldiğinde izin günü olduğu için sitem etti. Dolgun ücret verdik. Cenazeyi yıkamaya yardım ettik. Sonra hastanede tabut bulunmadığı söylendi. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'ın devreye girmesiyle tabut bulundu. Ardından cenaze aracı krizi çıktı.

"İtfaiye yetkilileri ‘korona kaparız' korkusuyla cenaze aracı vermedi"

Örenköy Köyü Tavşanlı dışında olduğu için itfaiye yetkilileri ‘korona kaparız' korkusuyla cenaze aracı vermedi. İtfaiye Müdür Yardımcısı ile görüştüm. Bana ‘İlçe dışında olduğu için götüremeyiz' dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Cenazeyi kuzenimin et taşıma aracıyla götürdük. İmam ve dört akrabamın tulumunu biz aldık. Bizden önceki cenazelerde de böyle davranılmış. Hak etmedikleri koltuklarda oturan insanlar, devletin kurallarına uymayıp vatandaşa eziyet çektiriyor.”

Kaymakam iddiayı doğruladı: Bazen belediyede sıkıntı olabiliyor

Tavşanlı Kaymakamı Kanyılmaz ise itfaiye tarafından cenaze aracı verilmediği iddiasını doğrulayıp, “Bazen belediyede sıkıntı olabiliyor. O zaman cenaze tabutlanıp vatandaşa veriliyor” dedi.