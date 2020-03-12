Koronavirüs'ten kurtulan İranlı vekil: Virüs bulaşanlar tedavi edilebilir, korkmayın, endişelenmeyin

İran'da Koronavirüs'e yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede iyileşerek taburcu olan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, "Virüs bulaşanlar tedavi edilebilir, korku ve endişeye mahal verilmemeli" uyarısında bulundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Başkent Tahran'daki Bakiyetullah Hastanesi'nde bir video kaydı yapan vekil, İranlılar'ın Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bakanlığın üzerinde ağır bir yük var. Halkımız işbirliği yaparak bu yükü hafifletebilir" ifadelerini kullandı.

"Zaruri olmadıkça evden çıkmayın" diyen İlahiyan, asılsız endişeyle hastaneye müracaat etmenin yoğunluğu artırabileceğini ifade etti. Hastanedeki mevcut risklerin de tehlike arz ettiğini aktardı.

İlahiyan, "Yüksek ateş ve nefes darlığı yaşayanlar hastaneye müracaat etsin" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Çin'den dünyaya yayılan Koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede Koronavirüs'e yakalananların sayısı bugün itibarıyla 9 bine, can kaybı ise 354'e yükseldi.

İran'da Koronavirüs teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir'in de hastalığı yendikleri belirtilmişti.