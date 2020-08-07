Koronavirüs'ten korunmak için ağaç evde kalıyor

Elazığ'da 3 katlı bir apartman dairesinde eşi Cemile Gürz ile yaşayan 90 yaşındaki Nusret Gürz, 9 yıl önce yaz aylarında oturmak için evinin bahçesinde bulunan 10 metre yüksekliğindeki dut ağacının üzerine kendi imkanları ile tahtadan ev yaptı. Koronavirüs salgını süreciyle beraber gününün büyük bir bölümünü ağaç evde geçirmeye başlayan Gürz, çoğu geceler 5 metrekarelik ahşap evinde uyuyor.

Ağaç evi görünce çok şaşırdığını belirten mahallenin muhtarı Murat Biter, “Nusret amca yaşından dolayı kendisini dut ağacının üstündeki çardağa mahkum etmiş. Orada yatıp kalkıyor. Bu tarz yerler köylerde ve ormanlık alanlarda olurdu. Ama şimdi şehrin göbeğinde bir dut ağacının üstünde var. Buna ben de çok şaşırdım. 8-9 sene önce yapmıştı, amcayla gurur duyuyorum. Orada oturmak nasip olmadı. İnşallah bu virüsü atlattıktan sonra çayını içmeye gideceğiz” diye konuştu.