Koronavirüs'ten korkan Ömür Gedik telefonunu yıkadı!

Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Gedik'in, kişisel Twitter hesabından yaptığı Koronavirüs'e ilişkin iletiler, çok sayıda kişi tarafından ti'ye alındı. Gedik, Koronavirüs korkusu yüzünden telefonunu yıkadığını söyledi.

Sosyal medyada Koronavirüs'le ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, bu videolardan birinde, virüsün cep telefonu yüzeyinde uzun bir süre canlı kalabildiği bilgisine yer veriliyordu.

Bu videoyu izleyen Ömür Gedik, kendisini garantiye alabilmek adına telefonunu yıkadı ve telefonu bozuldu. Virüs korkusundan dolayı başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından paylaşınca da alay konusu haline geldi.

Gedik kendisine yöneltilen bu yorumların ardından yeni paylaşımlarda bulundu ve "Telefon yıkamamla dalga geçenler Koronavirüs gerçeğiyle karşılaştığında bakalım ne yapacak?" yazdı.