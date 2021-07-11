Koronavirüs'ten hayatını kaybeden kadının iki varyantla aynı anda enfekte olduğu tespit edildi

Belçika'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 90 yaşında bir kadının hem Alfa hem Beta varyantlarıyla enfekte olduğu tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Belçika'da geçen mart ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kadın, beş gün içinde durumu kötüleşerek hayatını kaybetti.

Kadının hem Alfa hem Beta varyantlarıyla enfekte olduğu tespit edildi.

Moleküler biyolog Anne Vankeerberghen, "O dönem iki varyant da Belçika'da dolanıyor, muhtemelen bu kadın iki farklı insandan aynı anda varyantları kaptı" dedi.