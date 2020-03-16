Koronavirüs tekstili vurdu; ihracatçı mart ayında yüzde 15 kayıp yaşadı

Koronavirüs'ün (Kovid-19) Avrupa’daki satışları durdurması, Türk hazır giyim ihracatçısına mart ayında yüzde 15 kayıp yaşattı. Nisanda da benzer tablo bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Müşteri, ‘Malları yüklemeyin, bekletin’ diyor. Üretime başlamadığımız mallar iptal oldu. Diğer siparişler de beklemeye alındı. Avrupa’ya ihracatta ocak ve şubatta yüzde 7 artış, martta yüzde 9-15 düşüş var. Salgına bir aylık dönemde çözüm üretilmezse, nisanda da yüzde 15 düşüş bekliyoruz” dedi. “İtalya, İspanya ve İngiltere’de satışlar düştü. Stokları var, depolarını şişirmek istemiyorlar” diyen Gültepe, şöyle devam etti: “Daha az tüketim, daha az ihracat... Avrupa’ya 2019’da 12.5 milyar dolarlık satış olmuştu. 2020’nin ikinci yarısından sonra toparlanma başlar, geçen yılla başa baş kapatırız bu yılı. Küresel bir sorun olduğu için pazar arayışına gireceğimiz bir durum da yok. Her şeyin rayına girmesi lazım. Sükûnetle durmak gerekiyor.”

"Yatırım gerekebilir"

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay ise şöyle konuştu: “İhracat 1-2 ay daha düşecek ancak sonrasında hızlı siparişlerle, ötelenen talepler tekrar başlayacaktır. Bu noktada Türkiye devreye girecek. Çünkü Çin ve Türkiye’den başka full tedarik yapacak başka ülke yok. Bangladeş hammaddeyi Çin’den alıyor ancak Türkiye’nin Çin’den hammadde alımı sınırlı. Siparişlerin açılacağı dönemde Türk firmalar ya çift vardiya çalışacak ya da yeni yatırımlarla kapasite artırımına gidecek.”