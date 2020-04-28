Koronavirüs tedbirlerini gevşetmeye başlayan Avustralya'da dünyaca ünlü Bondi Plajı 5 hafta sonra açıldı

Avustralya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki düşüş eğiliminin sürmesi üzerine salgın tedbirleri aşamalı olarak gevşetiliyor. Bu kapsamda yaklaşık beş hafta önce kapatılan dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı.

Salgın tedbirlerini aşamalı olarak gevşeten ülkelerden biri olan Avustralya’da, beş haftadır kapalı olan dünyaca ünlü Bondi Plajı kısmen açıldı. Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte onlarca kişi sörf tahtalarıyla sahile koştu. Sahilin 07.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalması planlanıyor.

Son 24 saatte sadece 12 vaka

Avustralya’da yeni vaka sayılarındaki azalma eğilimi devam ediyor. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, son 24 saatte ülke çapında sadece 12 yeni vaka saptadıklarını açıkladı, bunun ‘umutlanmak için bir sebep olduğunu’ belirtti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 727 olarak açıklandı.