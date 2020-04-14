Koronavirüs tedbirleri; sanayi tesislerine 10 gün yasak yolda

İstanbul’un yanı sıra fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayi tesislerinin en az 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesi gündeme geleceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı kaynakları, hafta sonu 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının, ihtiyaç halinde gelecekte 81 il için planlanabileceğini de dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

İşverenlerin dikkate alması gereken tedbirler kılavuzda şu şekilde sıralandı:

-Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak.

-Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

-Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak.

-Çalışanların birbiriyle iletişiminin asgari düzeyde olması sağlanacak.

-Çalışanların hayatının tehlikeye atılması doğru planlama ve uygun tedbirlerle engellenecek.

-Çalışanların ateşinin sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülecek.

-Ateşi yüksek olanlar iş yeri hekimine yönlendirilecek

-Hijyen kurallarının takibi sağlanacak. Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak.

-Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek.

-Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.

-Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak.