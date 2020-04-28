Koronavirüs tedbiri olarak evde kalmayı protesto eden kadının Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde (NC) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock’a Covid-19 bulaştığını duyurdu.

Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette Covid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti. NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 Koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.

NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.