Koronavirüs tedavisinin ardından kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

Samsun'da, Koronavirüs tedavisinin ardından kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Yiğit Benzer, yaşamını yitirdi.

Samsun'da İlkadım Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, 13 gün önce rahatsızlanması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasına götürüldü.

Buradaki muayenenin ardından çocuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Hastanede Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından tedavisine başlanan Yiğit Benzer, dün taburcu edildi. Eve geldiğinde rahatsızlanması üzerine yine hastaneye götürülen Yiğit Benzer, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, Büyükoyumca Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.