Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın stoklarının ABD'ye satılmasına dünyadan tepki: İkinci dalga gelirse zorlanırız

Kamu sağlığı uzmanları, ABD'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde tek lisanslı ilaç olan Remdesivir'e ait stokların hemen hemen hepsini satını almasını eleştirdi.

France 24'te yer alan habere göre, ABD hükûmeti bu hafta Gliead Sciences isimli firmayla anlaşarak gelecek 3 ay boyunca Remdesivir adlı Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın stoklarının satın alındığını açıkladı. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Eylül ayına kadar üretilen Remdesivir ilaçların yaklaşık yüzde 90'ını garanti ettiklerini belirtti. Azar, "İhtiyacı olan her ABD vatandaşının Remdesivir'e erişmesini sağlamayı amaçladık" dedi.

ABD'nin bu adımı dünya genelinde kamu sağlığı uzmanlarının tepkisini çekti. Sussex Üniversitesi'nden Ohid Yaqub, ABD'nin şirketle anlaşmasını 'hayal kırıklığı yaratan haber' olarak tanımladı. Yaqub, "Bu adım ABD'nin diğer ülkelerle işbirliği yapmaya ne kadar isteksiz olduğunu gösteriyor ve bunun fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası anlaşmalara bir etkisi olacağı kesin" dedi.

Danimarka İlaç Ajansı Başkanı Thomas Senderovitz, anlaşmanın Avrupalıları ve diğerlerini tehlikeye atabileceğini söyledi. Senderovitz, "Böyle bir şey hiç duymadım. Bir şirket tüm stoğunu bir ülkeye satmaya karar veriyor. Bu oldukça uygunsuz. Şu an için elimizde yazı geçirebilecek kadar var, eğer ikinci dalga gelirse zorlanırız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Şefi Dr. Michael Ryan ise "Dünyada çok çok hasta olan insanlar var ve biz herkesin hayat kurtaran müdahalelere erişebilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Şirketin Remdesivir'e alternatif olabilecek bazı ilaçlar geliştirdiği ve bu ilaçların üretimi için 127 ülkeye lisans hakkı verdiği belirtildi. ABD'nin stokların çoğunu almasından sonra açıklama yayımlayan şirket, ABD'de artan vaka sayılarını vurguladı ve "Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde hastalık seviyesi dikkat çeken şekilde düşüyor" dedi.