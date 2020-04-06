Koronavirüs tedavisi sürerken hastaneye kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın dün akşam hastaneye kaldırılması üzerine İskan Bakanı Robert Jenrick son durum üzerine açıklama yaptı. Jenrick, Johnson'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

BBC Radio'ya konuşan Bakan Jenrick, Başbakan Johnson'ın hâlâ hükûmeti yönetme görevini sürdürdüğünü ve en kısa zamanda Başbakanlık Konutu'na döneceğini duyurdu. Jenrick, Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının 'önlem' amaçlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan hükûmet Johnson'ın iyi olduğunu söylese de The Guardian gazetesi kendilerine konuşan kaynakların geçen haftadan beri Johnson'ın durumunun kötüye gittiğini aktardı.