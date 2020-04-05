T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs tedavisi süren Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın hamile nişanlısında da semptomlar görüldü

"Test edilmeme gerek yok, 7 gün sonra daha iyi hissediyorum"

05 Nisan 2020 07:30

Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın hamile nişanlısı Carrie Symonds'da da semptomlar görüldü.

27 Mart'ta Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastalığı devam eden Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın aynı evi paylaştığı nişanlısı Carrie Symonds da virüs belirtilerinin kendisinde de görüldüğünü, ancak test yaptırmadığını açıkladı.

32 yaşındaki Symonds, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftayı Koronavirüs'ün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." ifadesini paylaştı.

ETİKETLER

boris johnsonkoronavirüsbritanyabaşbakancarrie symmondshamilenişanlı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24