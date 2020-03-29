T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs tedavisi gören  Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu: Babamın entübe durumu devam etmekte

29 Mart 2020 13:53

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşcıoğlu, “Şu an babamın entübe durumu devam etmekte. Virüs kuvvetli, babam kuvvetli. Savaş devam ediyor. Fakat zor bir süreç” dedi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi enfeksiyon servisinde Koronavirüs tedavisi görüyor.

Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının son durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Taşcıoğlu, “Babam hakkında önemli bir değişiklik olmadıkça bilgilendirme yapmamın gerek olmadığını düşünüyorum. Yorum yapmadığım zaman bilin ki stabil durumdadır. Şuan babamın entübe durumu devam etmekte. Virüs kuvvetli, babam kuvvetli. Savaş devam ediyor. Fakat zor bir süreç” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

KoronavirüsCovid-19Onur TaşçıoğluCemil Taşçıoğlusağlık durumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24