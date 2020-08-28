Koronavirüs tedavisi gören Hatipoğlu: Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşanlar ne sandınız, biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız?

Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı ve Sabah gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu, hastalığına sevinenler olduğunu belirterek, "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşanlar ne sandınız, biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız?" düşüncesini dile getirdi.

Hatipoğlu, "Hepimiz öleceğiz. Hastaya ve ölüme sevinenler de ama ne yazık ki çoğu berbat bir hüsran yaşayacak. Hele de Allah'a, peygamberine, ezanına, dinine düşman olanlar gökte ve yerdeki her zerre sayısınca yemin ediyorum ki feci yanılacaksınız. Feci perişan olacaksınız. Dönüş de yapamayacaksınız. Sesiniz duyulmayacak. Perişan olacaksınız. Ahirette. Hiç ummadığınız yerde, orada yüzünüze bakılmayacak. Paçavra gibi savrulacaksınız. Paçavra. Paçavranın bile kıymeti var. Paçavra bile sizden kıymetli olacak. Çok yanılacaksınız. Yazın bunu bir kenara. Yaşayarak göreceksiniz. Siz kaybettiniz. Kaybettiğinizi anlamadan böyle yaşayacaksınız. Akıbetinizi görünce bugünleri çok arayacaksınız." görüşünü savundu.

Hatipoğlu, "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti. Yazık. Kaldığımız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğiz. Rabbin istediği yere kadar." ifadesini kullandı.

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